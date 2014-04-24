从邻里出发，贴近城市的脉搏，一同展翅高飞，共赴成功。

许多成功企业都从邻里起家，各大品牌也是从小做起。了解自身竞争优势，有了明确品牌定位，制定清楚营销策略，必能复制成功。

经过整整半年紧锣密鼓的筹备与冲刺，由新加坡全国商联总会与《联合晚报》联办的第一届“新加坡邻里企业之星”奖，已成功圆满举行。

明晚，我们将在香格里拉大酒店举办盛大的颁奖礼和晚宴，庆贺与表扬在邻里默默耕耘的“企业英雄”的成就，互相鼓励扶持，创造合作双赢。

“邻里企业之星”奖获得建屋发展局、标新局、人民协会、劳动力发展局，和相关政府机构及各主要商会支持；参加者包括组屋区、私人邻里, 建屋局管理的购物中心商家和邻里的小贩，过后也扩大开放给组屋区冷气商场营业的商家。

为了肯定不同规模企业的能力，奖项分成“优秀企业”（拥有1间到4间店的有潜能企业），与“杰出企业”（拥有5间或以上分行的具规模企业）两组。

每一组各设5项最高荣耀之星奖，包括最佳顾客服务奖、最佳营销奖、最佳视觉营销奖、最佳创意奖和最具特许经营潜力奖。

晚宴当天，大会将颁发10项“最高荣耀之星奖”、19个“杰出之星”奖、28个“优秀之星”奖，并颁发“经典企业奖”给6家拥有超过20年历史的受邀企业，肯定它们服务多年、追求卓越的表现。

商联总会会长：社会安定的力量和基础

全国商联总会会长杨向明指出，邻里企业是社会安定的力量和基础。

中小企业和微型企业占我国公司总数的95%，邻里企业兴衰攸关民生民情，是社会安定的力量和基础。它为居民提供便利，创造工作机会，当中包括许多家庭生意。我在商联会服务20多年，观察到许多许多草根问题若被忽略，将引起民怨。3年前上任会长后，就构思创办代表性的奖项，来肯定和鼓励中小企业的努力。

经过一番摸索，我们过去半年来踩油门冲刺，很高兴获得《联合晚报》大力支持、许多商家踊跃参与。尚达曼副总理受邀撰写献词时爽快答应，令我们深受鼓舞，感受到政府对中小企业的关注。我最近拜访他时，感觉到他很关心中小企业、商家小贩、在组屋区创业的年轻人。”

奖项工委会主席：时间资源有限，各方群策群力

奖项工委会主席林雍杰说，在有限资源和时间内筹办，庆幸各方群策群力，吸引足够的优秀商家参与。

全国商联总会第一次办这样大型的活动，时间和资源都有限，过程充满挑战性。很庆幸获得许多政府机构的认可、晚报大力支持，加上好的顾问公司策划，以及各地商联会支持、理事们出钱出力，最后很欣慰吸引到足够的优秀商家角逐。

希望这个奖能继续办下去，提升邻里企业的整体竞争能力，为大众提供更优良的服务、更多元化的产品，打造更优越的购物环境。”

《晚报》总编辑：老牌企业坚持和革新，新进者踌躇满志

谈到联办奖项的感想，《联合晚报》总编辑李慧玲说：

回想这三四十年，我们的邻里变化，跟人们的生活方式一样，都是很大的。而整个社会改变时，除了家庭、学校，其实在我们生活周围的邻里，他们的经营方式也随着人们的消费模式改变而调整。这些年来，他们调整得很不容易，更新换代。

晚报写这些邻里企业，看到有老牌企业的坚持和革新，也看到新进者的踌躇满志。晚报扎根在邻里，看到他们的努力，听到他们的声音。推动邻里企业的发展，也是我们为新加坡经济转型时，作为本土媒体所尽的一分力。”