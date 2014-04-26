63颗企业之星闪耀狮城！近千人挤爆“邻里企业之星”颁奖现场，见证各闪耀之星诞生，共47家企业在此起彼落的鼓掌欢呼声中，满载而归。

由新加坡全国商联总会与《联合晚报》联办的第一届“新加坡邻里企业之星”奖，经过半年策划、筹备与选拔后，昨晚在香格里拉大酒店举行盛大颁奖典礼，庆贺和表扬在邻里默默耕耘，为广大社区民众服务及作出贡献的杰出邻里企业。

大会昨晚共颁发了63个奖座给所有得奖企业，得奖的分别是获得“最高荣誉之星”的10家企业、28家“优秀企业之星”、19家“杰出企业之星”以及6家“经典企业”大奖。

在星光闪烁的颁奖礼现场，47家企业代表笑容满面从颁奖嘉宾，教育部长王瑞杰手中接过各大奖座，有的企业如Mind Stretcher更是收获甚丰，一晚捧回三大奖座，成为昨晚的大赢家。

第一届“邻里企业之星”活动，以拥有至少5间分行，或1间到4间分行，区分为“杰出企业”和“优秀企业”两个组别，每个组别各设最佳顾客服务、最佳创意、最佳营销、最具特许经营潜力和最佳视觉营销5个大奖。

共有41家企业角逐两个组别的各大奖项，加上6家拥有超过20年历史的经典企业，使得共有47家企业获得大会的肯定。

每组5个大奖的得奖者最终获颁“最高荣誉之星”大奖，让现场更加星光耀眼。

这次活动的评选团由多名著名企业家、商界高管、淡马锡理工学院商学院和报业控股代表组成。

教育部长王瑞杰是昨晚的颁奖嘉宾，参与盛会的还包括全国商联总会会长杨向明、工委会主席林雍杰、报业控股华文报集团总编辑林任君、本报总编辑李慧玲、受邀嘉宾、各界代表与赞助商等。

王瑞杰谈‘三更’

“更多、更好、更高”，部长谈“三更”，支持和鼓励邻里企业更上一层楼。

教育部长王瑞杰为大会献词时，特别提到政府和企业都分别做到“更多、更好、更高”这三更来促进企业的发展。

他说，企业的“三更”指的是更多顾客、更好服务和更高效率，鼓励邻里企业大胆通过各种途径吸引更多顾客；在客服方面，企业要拥有训练有素的优秀员工以便为顾客提供更好的服务；另外，企业也应该努力改善工作流程来达到更高的效率。

而政府的“三更”则是指政府要帮助更多的企业、为企业提供更好的支持，也要更高效和企业合作，不时聆听企业的反馈，不断改进各项辅助计划。

政府多项援助计划

部长也鼓励企业利用政府多项援助计划，从中受益。

王瑞杰部长在会上也特别指出许多不同的政府机构，都在致力提供各项援助，协助本地企业成长。

“资讯通信发展管理局有资信综合资金辅助计划支持企业采用信息通信技术，也在中华总商会和零售研究学院设立中小型企业资讯资源中心，让中小企业学习如何采用新技术；标新局提供每份5000元的创新与和能力赠券，让企业提升设备或硬件，解决生产线上面对的问题。”

李慧玲：晚报根植邻里

《联合晚报》总编辑李慧玲：我是1970年代搬入大巴窑新镇，属于‘家在大巴窑’的一代。最近，我回到大巴窑8巷老家附近，周围的环境已和我住的时候很不一样，也发现我和家人最喜欢光顾的杂货店，还在旁边开了迷你超市，我们都很兴奋。我们可从经济的角度，看这些邻里企业在新加坡经济结构里如何作为一股生生不息的动力。我们还可以从社会文化的角度，去看这些属于新加坡经济里‘草根阶层’的企业，与新加坡人生活的关系。《晚报》是一份根植于邻里，属于邻里的报纸。《晚报》接下来计划开辟栏目，中华总商会会长蔡其生已准备为《晚报》写专栏，与大家分享中小型企业关注的课题。

杨向明：激励邻里商家

全国商联总会会长杨向明：如何转型，提高生产力和创新以寻找经营上的突破，是许多企业家日夜思考的问题。新加坡邻里企业之星奖的构思，可追溯到3年前，也就是2011年，商联总会设立奖项的目的，是对默默耕耘的邻里商家所做出的努力，给予有力的认可，以成功商家为榜样，激励邻里商家提升市场竞争力和整体专业水平。更深一层的目的，是提醒小型或微型商家，公司规模和年龄无论大小，行业无论新旧，只要改变思维，与时并进，他们也有生存的空间，甚至生意蒸蒸日上。大家可以在我们所颁发的经典企业得奖者身上学习到。

林雍杰：三‘千’筹备过程

邻里企业之星奖工委会主席林雍杰：筹备这次奖项与晚宴，可以用三个‘千’来形容：首先，我们千辛万苦在最短时间里办好；其次，需要千方百计使到奖项与晚宴成功；此外，也要千言万语向各方解释这个奖项的意义。