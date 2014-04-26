公司得奖，员工台下热烈鼓掌欢呼，出席颁奖礼的近千名嘉宾排队拍照留念，直到午夜才散去。

昨晚隆重的颁奖礼从傍晚7点一直举行到11点才结束，与会者个个盛装出席。先到的都纷纷拿出本报特备的“企业之星特辑”仔细阅读。

长达4个小时的颁奖礼热闹非凡，举凡有企业上台领奖，台下的支持者不是热烈鼓掌就是高声欢呼，情绪高昂的更直接涌到台前猛按快门，相机录像机闪个不停，现场十分热闹。

得奖者领取各奖项后，纷纷涌到印有“邻里企业之星2014”的背景墙排队拍照留念，有的高举奖座，有的跳跃拍照，欢笑声此起彼伏，人龙久久不能散去，一直到近午夜时分，出席者才意犹未尽地慢慢离去。

●“杰出企业之星”得奖者：

最佳顾客服务奖：长城集团、富城美食集团、贵宾旅运

最佳创意奖：其祥兄弟、Mind Stretcher、SKP、东江控股

最佳营销奖：拳器道医疗保健药业、丰城、Mind Stretcher、波拿酥饼与蛋糕

最具特许经营潜力奖：歌德乐器、德利食、金记海鲜屋、波拿酥饼与蛋糕

最佳视觉营销奖：拳器道医疗保健药业、歌德乐器、长春集团、SKP

●“优秀企业之星”得奖者：

最佳顾客服务奖：Beauty Magic by Liren Neo、威富贸易鱼具及活虾、Golden Hunt Consultancy Services、希斯珠宝、豪美金莊珠宝行、庆德堂、QB Quick Print、Scarlet Ace、长诚中国汇款

最佳创意奖：Avior Pictures、包今天、金天国际、Sunshine Dental、悦意

最佳营销奖：Creamier Handcrafted Ice Cream & Coffee、螃蟹之家、慧师傅国际专业风水公司、Ice Cube Cafe（ICE3）、黄色潜艇

最具特许经营潜力奖：美珠草药护发、Next Door Deli、Pretty International Pte Ltd、黄色潜艇

最佳视觉营销奖：Damara Beauty、皇帝燕窝、i Scream、龙牙门古董、松发肉骨茶

●“经典企业之星”得奖者：

明发食品工业、茉莉娘惹糕点西饼店、松园饼之屋、新业成玻璃镜木商、泰山药行、五福寿板店