新加坡全国商联总会成立于1989年，25年来积极促進各邻里商联会属会的沟通, 也提供与各政府部门与私人机构相互交流和传达讯息的对话平台。

目前，我国有1万4000多间邻里商店和1万5000多个小贩摊位，邻里商店有近30种不同类型行业，经营范围广泛。

全国商联总会在有限资源下，竭尽所能服务，为实现此愿景而重新定位，制定新战略规划和改革蓝图。

2012年，全国商联总会进行组织结构转型，获得新加坡标新局的资助, 组建总会秘书处，以便更有系统地制定新策略规划, 协助各商联会应付未来挑战，也推出全国商联总会網站，为属会和商家会员服务，从而增強市场竞争力与企业形象。

展望未来，全国商联总会的策略计划将侧重4方面：行业推广、研究和发展、领导力开发，以及会员服务。

2年来举办多项活动

这两年来，商联总会举办的活动计有：

建屋发展局对话会

2012年11月28日举行。

全国商联总会除了介绍总会未来工作进展，也谈到劳工短缺、材料成本和租金暴涨的问题，也反映邻里商家会员的意见。

建屋发展局代表回应后，也介绍HDB的www.where2shop.sg网站，方便公众在全岛组屋商店寻找商品与服务，并掌握最新促销活动。

第12届理事就职典礼暨成立24周年双庆晚宴

2013年3月6日在中华总商会举行。

主宾国防部长黄永宏医生致词中称，身为商铺业主和商家群体的最大代表，全国商联总会应帮助成员提高企业流程和生产力，并充分应用政府财政预算案中宣布的各种援助配套。

与《联合晚报》编辑部轻松对话

2013年5月25日在克拉码头“上海娃娃”夜店的“晚报轻吧”举行。

为了加强同全国商联总会的联系与沟通，《联合晚报》编辑部邀请商联总会代表，在充满年轻活力的夜店茶叙，场面充满欢歌笑语，轻松进行深度交流。

来自全岛各地的15个商联会领导与代表，共50多人参与活动。

在茶叙会上，时任《联合晚报》总编辑的蔡深江表示，晚报与全国商联总会有着同样的服务对象，互勉在形式和心态上求新求变，共创双嬴。

全国商联总会多位负责人也踊跃发言，分享心得和经验，并提出宝贵意见，引起全场的共鸣与掌声。

《小点子.大收获》邻里零售座谈会

2013年8月15日与建屋发展局联办。

座谈会为邻里商家提供汇聚沟通和交流经商经验的平台。主宾贸工部兼国家发展部高级政务部长李奕贤表示，创业难守业更难，在竞争激烈的商业环境，零售商要吸引客户，更要懂得改善企业模式、维持竞争力。

他指出，要改变企业模式说易行难，政府也了解这点，因此推出多项援助计划协助零售企业提高生产力，如标新局推出的“生产力工具箱”、劳动力发展局推出的“缺勤补贴精简计划”和“零售业新技能资格培训课程”等。

未来展望

今后，全国商联总会将继续同人力部（MOM）、建屋发展局（HDB）、标新局（SPRING）、劳动力发展局（WDA）、资讯通信发展管理局（IDA）、人民协会（PA）、零售管理学院（SIRC）、中小企业中心（SME），以及其他培训机构定期举办对话会、座谈会、研讨会、讲解会、联欢会、专题讲座、培训课程、出版会讯及继续举办“新加坡邻里企业之星奖”，为组屋邻里商家的生意争取增长与突破，协助改善经商环境，营造互惠互利、共赢共存的光明前景。